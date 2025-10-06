Bakan Fidan Azerbaycan yolcusu! TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan’a ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan burada Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılacak.
Bakan Fidan, 6-7 Ekim tarihlerinde Gebele'de düzenlenecek toplantıda ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.