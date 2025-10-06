Avukat Serdar Öktem’e silahlı saldırı! İşte silahların bulunma ve saldırganların yakalanma anları | Yeni gözaltılar var

Saldırıda kullanılan araç Arnavutköy'de ormanlık alanda bulundu | Fotoğraf-DHA

SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ BULUNDU

Avukat Öktem'e silahlı saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Ekipler, bölgede olay yeri inceleme çalışması başlattı.

"DALTONLAR SALDIRACAK"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince 25 Ağustos'ta ifadesi alınan bir şüphelinin Öktem'e saldırı yapılacağını söylediği ortaya çıktı. Şüpheli Öktem'e saldırının Daltonlar Suç örgütü tarafından yapılacağını söylediği iddia edildi. Bu ifadeler üzerine Emniyetin soruşturma başlattığı öğrenildi.

A HABER BÖLGEDEN SON GELİŞMELERİ AKTARDI

A Haber Muhabiri Erşan Karaca, geçtiğimiz saatlerde Avukat Serdar Öktem'in uzun namlulu silahlarla Şişli Büyükdere Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırıya yönelik önemli bilgeler paylaştı. Karaca, "Beşiktaş yönüne giden gri bir otomobil ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında bir silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre polis saldırganların maskeli şekilde olduğu olay yerine 2 motosikletle geldiği öne sürüldü. Maskeli saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı.

Şu anda bize gelen bilgiler arasında iki ayrı araç olarak geldiği ve bir motosiklet kullanıldığı belirtildi. Ayrıca olayda uzun namlulu silahlar kullanıldığı da ifade edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu." ifadelerini kullandı.