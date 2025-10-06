Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti | 6 şüpheli yakalandı | Dikkat çeken "Daltonlar" detayı

İstanbul Şişli'de sıcak dakikalar yaşandı. Avukat Serdar Öktem Şişli Büyükdere Caddesi'nde uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Öktem hayatını kaybetti.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davadan dosyaları ayrılan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken aracında silahlı saldırıya uğrayan Öktem'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ve savcılık incelemesinin ardından Öktem'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 2'İ 18 YAŞ ALTINDA 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Serdar Öktem cinayetiyle ilgili açıklaması 6/10/2025 (bugün) tarihinde Serdar Öktem isimli şahsın İlimiz Şişli ilçesi Zincirlikuyu semti mevkiinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda vefat etmesi olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında,

Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5(beş) şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6(altı) şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır. Olayı gerçekleştiren şahıslar olaydan sonra kaçtıları Arnavutköy ilçesi civarında yakalamışlardır. Yakalandıkları yerde emniyet güçlerince yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında olayda kullandıkları silahlar (iki Kalaşnikof iki de tabanca olmak üzere toplam dört adet silah) ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirilmiştir. Gerek olay yerinde gerekse de silahların yakalandığı alanda ayrıntılı incelemeler devam etmektedir.

İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunu bilgisine duyurulur."

SUÇLULARIN BULUNDUĞU ARAÇ BÖYLE ARANDI

Şişli'de avukat Serdar Öktem'e düzenlenen silahlı saldırı sonrasında kaçmaya çalışan şüpheliler, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin saldırıda kullandıkları aracı ormanda terk ettikleri ve taksi ile kaçmaya çalıştıkları öğrenilirken suçluların yakalandıkları araçta arama görüntüleri ortaya çıktı.