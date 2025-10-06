Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti | 6 şüpheli yakalandı | Dikkat çeken "Daltonlar" detayı
İstanbul Şişli’de sıcak dakikalar yaşandı. Avukat Serdar Öktem Şişli Büyükdere Caddesi’nde uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Öktem hayatını kaybetti. Avukat Öktem'e silahlı saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Ağustos ayında bir şüphelinin verdiği ifadede Öktem'e yönelik "Daltonlar" tarafından bir saldırı düzenleneceğini söylediği iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise cinayetin husumet sonucu gerçekleştirildiği belirtilerek olayda 2'si 18 yaş altında olan 6 şüphelinin yakalandığı ve olayla ilgili azmettiricilerinin bulunması için soruşturmanın derinleştirildiği aktarıldı.
İstanbul Şişli'de sıcak dakikalar yaşandı. Avukat Serdar Öktem Şişli Büyükdere Caddesi'nde uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Öktem hayatını kaybetti.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davadan dosyaları ayrılan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken aracında silahlı saldırıya uğrayan Öktem'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis ve savcılık incelemesinin ardından Öktem'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 2'İ 18 YAŞ ALTINDA 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Serdar Öktem cinayetiyle ilgili açıklaması 6/10/2025 (bugün) tarihinde Serdar Öktem isimli şahsın İlimiz Şişli ilçesi Zincirlikuyu semti mevkiinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda vefat etmesi olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında,
Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5(beş) şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6(altı) şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır. Olayı gerçekleştiren şahıslar olaydan sonra kaçtıları Arnavutköy ilçesi civarında yakalamışlardır. Yakalandıkları yerde emniyet güçlerince yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında olayda kullandıkları silahlar (iki Kalaşnikof iki de tabanca olmak üzere toplam dört adet silah) ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirilmiştir. Gerek olay yerinde gerekse de silahların yakalandığı alanda ayrıntılı incelemeler devam etmektedir.
İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunu bilgisine duyurulur."
SUÇLULARIN BULUNDUĞU ARAÇ BÖYLE ARANDI
Şişli'de avukat Serdar Öktem'e düzenlenen silahlı saldırı sonrasında kaçmaya çalışan şüpheliler, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin saldırıda kullandıkları aracı ormanda terk ettikleri ve taksi ile kaçmaya çalıştıkları öğrenilirken suçluların yakalandıkları araçta arama görüntüleri ortaya çıktı.
Öktem'in suikaste uğramadan önce Daltonlar Suç Örgütü tarafından eylem gerçekleştirileceği yönünde beyanlarda bulunduğu ve bunun için koruma kararı verildiği ortaya çıktı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafındna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine aracıyla giderken, trafikte beklediği esnada, silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla yakalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ BULUNDU
Avukat Öktem'e silahlı saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Ekipler, bölgede olay yeri inceleme çalışması başlattı.
"DALTONLAR SALDIRACAK"
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince 25 Ağustos'ta ifadesi alınan bir şüphelinin Öktem'e saldırı yapılacağını söylediği ortaya çıktı. Şüpheli Öktem'e saldırının Daltonlar Suç örgütü tarafından yapılacağını söylediği iddia edildi. Bu ifadeler üzerine Emniyetin soruşturma başlattığı öğrenildi.
A HABER BÖLGEDEN SON GELİŞMELERİ AKTARDI
A Haber Muhabiri Erşan Karaca, geçtiğimiz saatlerde Avukat Serdar Öktem'in uzun namlulu silahlarla Şişli Büyükdere Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırıya yönelik önemli bilgeler paylaştı. Karaca, "Beşiktaş yönüne giden gri bir otomobil ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında bir silahlı saldırı düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre polis saldırganların maskeli şekilde olduğu olay yerine 2 motosikletle geldiği öne sürüldü. Maskeli saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı.
Şu anda bize gelen bilgiler arasında iki ayrı araç olarak geldiği ve bir motosiklet kullanıldığı belirtildi. Ayrıca olayda uzun namlulu silahlar kullanıldığı da ifade edildi.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu." ifadelerini kullandı.
