Avuakt Serdar Öktem’e uzun namlulu silahla saldırı!

İstanbul Şişli'de sıcak dakikalar yaşandı. Avukat Serdar Öktem Şişli Büyükdere Caddesi'nde uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Öktem'in ağır yaralı olduğu öne sürüldü.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davadan dosyaları ayrılan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken aracında silahlı saldırıya uğrayan Öktem'in ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.