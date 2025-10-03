03 Ekim 2025, Cuma
Dışişleri Bakanlığı Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.10.2025 11:17
Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 16. yıl dönümünü kutladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü ile TDT kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 16. yıl dönümünün gururla kutlandığı belirtilerek, "Ortak değerlerimizin ve bütünleşme irademizin tezahürü olan Türk Devletleri Teşkilatı, bölgesinde ve ötesinde barış, refah ve istikrara hizmet etmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

