Yeni yasama yılı başlıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da

Erdoğan'ın terör örgütünün silah bırakması, Suriye'deki durum, önümüzdeki dönem atılacak adımlar ile ilgili mesaj vermesi planlanıyor. Gazze'deki soykırım karşısında dünyanın vicdanı olan açıklamalar yapan Erdoğan'ın açılış konuşmasında bu konuya da değinmesi ve önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önümüzdeki haftalarda dinlemeleri tamamlayıp teklif hazırlama aşamasına geçecek.

Teklifte, kayyum, infaz sisteminde değişiklik yapılması, silah bırakıp dağdan inecek olanların rehabilitasyonu gibi konuların yer alması bekleniyor.

Akşam saatlerinde TBMM'nin geleneksel açılış resepsiyonu verilecek. Resepsiyon devletin zirvesini de bir araya getirecek.

TBMM'nin gündeminde suça itilen çocuklar ile ilgili yasal düzenlemeler, yargı paketi, 2026 bütçesi gibi konular da olacak.

KAPSAMLI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yeni yasama yılı öncesinde TBMM'de kapsamlı hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. İlk olarak TBMM Genel Kurul Salonu, toplantı salonları ve yerleşke içindeki birçok noktada bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

TBMM'deki Genel Kurul ve siyasi partilerin grup toplantı salonlarının tamamında koltuk ve kapı derilerinin bakımları yapıldı, tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bakımları gerçekleştirildi. TBMM'de milletvekili odaları, tuvaletleri ve diğer ortak kullanım alanlarında, temizlik hizmetlerinin daha düzenli yürütülmesi için karekod takip sistemi kuruldu.

