Yeni yasama yılı başlıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da
Meclis Genel Kurulu, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından bugün gerçekleştireceği açılış toplantısıyla 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'na girecek. Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş ev sahipliğinde Meclis'te resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyona Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. işte gündemdeki konular...
TBMM'nin yaklaşık iki buçuk aylık tatili sona eriyor. Meclis TBMM 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile başlayacak. Geçen temmuz ayında tatile giren TBMM, saat 14.00'te düzenlenecek özel oturum ile çalışmalarına başlayacak.
Açılışta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma yapacak. Anayasa gereği Başkan Erdoğan da Genel Kurul'da milletvekillerine hitap edecek.
MASADA NE VAR?
Terörsüz Türkiye süreci bir yıl önce Başkanı Erdoğan'ın "iç cepheyi güçlendirme" çağrısı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililer ile selamlaşmış, bir süre sonra da İmralı çağrısını yapmıştı. Erdoğan'ın bir yıl sonra TBMM kürsüsünden yapacağı konuşmanın önemli bölümünü yine terörsüz Türkiye sürecine ayırması bekleniyor.
Erdoğan'ın terör örgütünün silah bırakması, Suriye'deki durum, önümüzdeki dönem atılacak adımlar ile ilgili mesaj vermesi planlanıyor. Gazze'deki soykırım karşısında dünyanın vicdanı olan açıklamalar yapan Erdoğan'ın açılış konuşmasında bu konuya da değinmesi ve önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önümüzdeki haftalarda dinlemeleri tamamlayıp teklif hazırlama aşamasına geçecek.
Teklifte, kayyum, infaz sisteminde değişiklik yapılması, silah bırakıp dağdan inecek olanların rehabilitasyonu gibi konuların yer alması bekleniyor.
Akşam saatlerinde TBMM'nin geleneksel açılış resepsiyonu verilecek. Resepsiyon devletin zirvesini de bir araya getirecek.
TBMM'nin gündeminde suça itilen çocuklar ile ilgili yasal düzenlemeler, yargı paketi, 2026 bütçesi gibi konular da olacak.
KAPSAMLI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Yeni yasama yılı öncesinde TBMM'de kapsamlı hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. İlk olarak TBMM Genel Kurul Salonu, toplantı salonları ve yerleşke içindeki birçok noktada bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.
TBMM'deki Genel Kurul ve siyasi partilerin grup toplantı salonlarının tamamında koltuk ve kapı derilerinin bakımları yapıldı, tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bakımları gerçekleştirildi. TBMM'de milletvekili odaları, tuvaletleri ve diğer ortak kullanım alanlarında, temizlik hizmetlerinin daha düzenli yürütülmesi için karekod takip sistemi kuruldu.
