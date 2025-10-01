Can Holding soruşturmasında gelişme! Turgay Ciner’in oğluna tutuklama talebi

CAN Holding'e yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding yetkililerine yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yönetme', 'kurulan örgüte üye olma', 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken 10 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz'ın savcılıkta ifadeleri alındığı sırada emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli daha emniyete sevk edildi. Savcılıkta ki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 şüpheli 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Şüphelilerden AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.