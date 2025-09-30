SON DAKİKA! Antalya’da hafriyat soruşturması! Antalyaspor Derneği’nde arama yapılıyor!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen zimmet, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında Antalyaspor Derneği'nde sabah saatlerinde arama yapıldığı ve 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Operasyonun detaylarını Hakan Gürkan A Haber canlı yayınında aktardı.

Gürkan'ın açıklamaları şu şekilde:

Antalya'da devam eden harfiyat soruşturmasının ayağı bu kez de Antalyaspor derneğine sıçradı. Sabah saatlerinden itibaren Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele ekipleri geçtiğimiz günlerden itibaren harfiyat yolsuzluğu soruşturmasında evrak topluyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı evrakların hemen sonrasında Antalyaspor Kulübü Derneği'ne bir operasyon yaptılar. Bu operasyon kapsamında da evrak toplamalarına devam etti. 6 saat boyunca arama sürdü. Antalyaspor'un Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapıldı. Dernek Başkanı Mustafa Ergün ve birçok kişiden de dosya alındı. Belgelerin hafriyat dosyası ile ilgili olduğu belirtildi. Zimmet iddiası da şuan gündemde.