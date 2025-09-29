Kabine Beştepe’de toplanıyor! Ana gündem Gazze, Suriye ve Terörsüz Türkiye

29 Eylül 2025, Pazartesi
Giriş: 28.09.2025 21:48 Güncelleme: 29.09.2025 09:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki yoğun programı sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor. Külliye'de Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine'de ana gündem Gazze ve Suriye olacak. ABD Başkanı Trump ile görüşen Başkan Erdoğan'ın bu temaslarının yansımalarının da ön plana çıkacağı Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde ABD'de yoğun temaslar gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ardından Washington'a geçerek ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.

KABİNE'DE YOĞUN GÜNDEM

Başkan Erdoğan'ın bu temasları sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle bugün toplanacak. BM'de Gazze'deki soykırıma dikkat çeken Başkan Erdoğan, Suriye ve İsrail'in bölgedeki saldırganlığına değinerek pek çok konuda önemli mesajlar vermişti.

Bu kritik konuların yansımalarının da Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR

GAZZE VE SURİYE ÖN PLANDA

Gazze'de soykırım düzenleyen İsrail'in saldırganlığı ve bölgedeki yaşanan kriz toplantının en kritik konularından biri olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılması hedeflenirken kalıcı barış ve ateşkes için girişimlerin süreceği yönünde vurgulanması bekleniyor.

Enflasyonla mücadeleden alım gücünü artırmaya yönelik desteklere kadar pek çok ekonomik çalışmalar da masaya yatırılacak. Toplantıda bu doğrultuda piyasaları istikrara kavuşturacak adımların da görüşülmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında, TBMM çatısı altında kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun da olması bekleniyor.

1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. yasama dönemine başlayacak bu doğrultuda toplantıda Meclis'e sunulacak öncelikli kanun teklifleri de ele alınacak.

