Kabine Beştepe’de toplanıyor! Ana gündem Gazze, Suriye ve Terörsüz Türkiye

Fotoğraf-AA Arşiv

Enflasyonla mücadeleden alım gücünü artırmaya yönelik desteklere kadar pek çok ekonomik çalışmalar da masaya yatırılacak. Toplantıda bu doğrultuda piyasaları istikrara kavuşturacak adımların da görüşülmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında, TBMM çatısı altında kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun da olması bekleniyor.

1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. yasama dönemine başlayacak bu doğrultuda toplantıda Meclis'e sunulacak öncelikli kanun teklifleri de ele alınacak.