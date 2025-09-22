Hadis-i Şerif ile dalga geçmişlerdi! Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı

YouTube'da yaklaşık 1.5 milyon takipçisi olan Soğuk Savaş isimli kanalda, Hadis-i Şerif üzerinden Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ile alay edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216/1. maddesi uyarınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı programda, "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır" hadisi için yapılan yorumlarla Hz. Muhammed üzerinden, "halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici" suçundan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.



Soydemir, X hesabından yaptığı paylaşımda, yaptığının 'şaka' olduğunu belirtip özür diledi. "Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum." diyen Soydemir, "Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık." ifadelerini kullandı.