23 Eylül 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda! Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ve Katar Emiri El-Sani ile ayaküstü görüştü

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda! Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ve Katar Emiri El-Sani ile ayaküstü görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 22:11 Güncelleme: 22.09.2025 23:09
ABONE OL
Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu’nda! Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ve Katar Emiri El-Sani ile ayaküstü görüştü

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı”na katıldı. Başkan Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile ayaküstü görüştü. Başkan Erdoğan Şara ile görüşmesinin ardından Katar Emiri El-Sani ile de görüştü.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor.
Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu’nda! Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ve Katar Emiri El-Sani ile ayaküstü görüştü
Erdoğan, New York'taki temaslarının ikinci gününde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'a katılmak üzere Türkevi'nden ayrılarak BM Genel Merkezi'ne geldi.
Kalabalık bir heyetin de eşlik ettiği Başkan Erdoğan, BM salonunda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ayaküstü kısa bir süre sohbet etti.

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın ardından Katar Emiri El-Sani ile görüştü. Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın ardından Katar Emiri El-Sani ile görüştü.

Erdoğan ardından Katar Emiri El Sani ile de sohbet etti. O anlar kameralara yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu’nda! Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ve Katar Emiri El-Sani ile ayaküstü görüştü Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu’nda! Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ve Katar Emiri El-Sani ile ayaküstü görüştü Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu’nda! Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ve Katar Emiri El-Sani ile ayaküstü görüştü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör