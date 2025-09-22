Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda! Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile ayaküstü görüştü
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı”na katıldı. Başkan Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile ayak üstü görüştü.
Başkan Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ve Katar Emiri Al Sani ile ayaküstü görüştü
Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filstin Devleti'ni tanıyor.
Ayrıntılar geliyor...
