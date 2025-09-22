AK Parti'den CHP'ye dava!  "Bayrampaşa'da meclis iradesi yok sayıldı"

AK Parti İstanbul il teşkilatının sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık.

Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık.