Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2025’in düzenlendiği alanda | Dev festivalde 3. gün

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gün etkinlikleriyle İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2025 için Atatürk Havalimanı'nda olacağını duyurdu.

Erdoğan, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım." dedi.



Başta gençler olmak üzere tüm İstanbulluları alana davet eden Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"

