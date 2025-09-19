Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2025’in düzenlendiği alanda | Dev festivalde 3. gün

19 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 16:22 Güncelleme: 19.09.2025 17:08
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda son sürat devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün TEKNOFEST 2025'e katılacağını duyururken, tüm vatandaşları da alana davet etti. Erdoğan, TEKNOFEST'in düzenlendiği alana geldi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gün etkinlikleriyle İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2025 için Atatürk Havalimanı'nda olacağını duyurdu.

Erdoğan, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım." dedi.

Başta gençler olmak üzere tüm İstanbulluları alana davet eden Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"

ahaber.com.tr ekiplerinden Büşra Arga ve Beyza Nur Özdelen de TEKNOFEST 2025'in nabzını yerinde tuttu. Bölgede birbirinden özel röportajlar gerçekleştirirken, alandan son durumu da aktardılar.

TEKNOFESTte üçüncü gün coşkusu!TEKNOFESTte üçüncü gün coşkusu! TEKNOFEST'TE ÜÇÜNCÜ GÜN COŞKUSU!

