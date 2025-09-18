DEAŞ'a darbe! 51 şüphelinin yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...