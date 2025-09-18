18 Eylül 2025, Perşembe
DEAŞ’a darbe! 51 şüphelinin yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

