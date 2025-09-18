Başkan Erdoğan’dan Kamu Kurumlarına Yerleştirme Kura Töreni’nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yarın Gaziler Günü'nü idrak edeceğiz. Tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum.

Birazdan çekeceğimiz kura ile 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını gerçekleştireceğiz. 51 bin 940 şehit yakınını kamuda istihdam etmiş oluyoruz.

SİZİN BAŞINIZ ÖNE EĞİLMEYECEK

Her daim sizin yanınızda olmaya kol kanat germeye inşallah devam edeceğiz. Terörün her türlüsü ile mücadele ettik

"KATLİAM ŞEBEKESİ BARBALIKTA SINIR TANIMIYOR"

Katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte sınır tanımıyor

