MİT Başkanı Kalın Şam'da Şara ile görüşecek! Bölgesel ve güvenlik meseleleri masaya yatırılacak
Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Kalın'ın Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşmesi beklenirken ikili ve bölgesel güvenlik meseleler ile son gelişmeler masaya yatırılacak.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.
