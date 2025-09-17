17 Eylül 2025, Çarşamba
MİT Başkanı Kalın Şam'da Şara ile görüşecek! Bölgesel ve güvenlik meseleleri masaya yatırılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 14:06 Güncelleme: 17.09.2025 15:20
Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Kalın'ın Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşmesi beklenirken ikili ve bölgesel güvenlik meseleler ile son gelişmeler masaya yatırılacak.

MİT BAŞKANI KALIN'DAN ŞAM'A KRİTİK ZİYARET

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

