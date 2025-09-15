Togg T10F satışa çıkıyor! İşte yerli gururun özellikleri! Fiyatı belli olacak

Test süreçlerini sorunsuz şekilde geride bırakan Togg T10F, özgün tasarımı ve ileri seviye özellikleriyle öne çıktı. Genişletilmiş menzili ve donanım açısından sunduğu yeniliklerle dikkat çeken model, daha şimdiden yoğun ilgi toplamayı başardı.

GÜVENLİK TESTLERİNİ 5 YILDIZ İLE GEÇTİ

Togg, geçtiğimiz günlerde aldığı EURO NCAP'ten 5 yıldızla en yüksek güvenlik derecesini alarak, güvenlik konusunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı. T10X ile elde edilen bu başarı, T10F'in de aynı güvenlik standartlarını taşıyacağının bir göstergesi olarak görülüyor. Türkiye'nin ilk yerli araç markası olarak küresel pazarda da başarılar elde etmeyi hedefleyen Togg, güvenlik ve teknolojiye verdiği önemle uluslararası rekabette güçlü bir konuma geliyor.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi (AA)

FİYATI DA BELLİ OLACAK

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Togg T10F modelinin ön siparişleri bugün saat 10.00'da başlayacak. Bu hamle ile birlikte, aracın satışa sunulacağı gün aynı zamanda fiyatı da resmi olarak açıklanmış olacak.

T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internete bağlı kalan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen bir cihaz olarak tasarlandı.