Togg T10F satışa çıkıyor! İşte yerli gururun özellikleri! Fiyatı belli olacak
Togg T10F, test süreçlerini başarıyla tamamlayarak özgün tasarımı, artırılmış menzili ve teknolojik donanımıyla kendisine hayran bıraktı. EURO NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alan Togg T10F'in ön siparişleri bugün saat 10.00'da alınmaya başlanacak. Yerli gururun fiyatı da bugün belli olacak.
Test süreçlerini sorunsuz şekilde geride bırakan Togg T10F, özgün tasarımı ve ileri seviye özellikleriyle öne çıktı. Genişletilmiş menzili ve donanım açısından sunduğu yeniliklerle dikkat çeken model, daha şimdiden yoğun ilgi toplamayı başardı.
GÜVENLİK TESTLERİNİ 5 YILDIZ İLE GEÇTİ
Togg, geçtiğimiz günlerde aldığı EURO NCAP'ten 5 yıldızla en yüksek güvenlik derecesini alarak, güvenlik konusunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı. T10X ile elde edilen bu başarı, T10F'in de aynı güvenlik standartlarını taşıyacağının bir göstergesi olarak görülüyor. Türkiye'nin ilk yerli araç markası olarak küresel pazarda da başarılar elde etmeyi hedefleyen Togg, güvenlik ve teknolojiye verdiği önemle uluslararası rekabette güçlü bir konuma geliyor.
FİYATI DA BELLİ OLACAK
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Togg T10F modelinin ön siparişleri bugün saat 10.00'da başlayacak. Bu hamle ile birlikte, aracın satışa sunulacağı gün aynı zamanda fiyatı da resmi olarak açıklanmış olacak.
T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internete bağlı kalan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen bir cihaz olarak tasarlandı.
ÇEŞİTLİ TEKNİK ÖZELLİKLER VE MENZİL SEÇENEKLERİ
Togg T10F, farklı ihtiyaçlara yönelik üç farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara sunulacak.
RWD (Arkadan İtiş) Standart Menzil: 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten bu versiyon, 350+ kilometre menzil sunan 52,4 kWh batarya kapasitesine sahip olacak.
RWD (Arkadan İtiş) Uzun Menzil: Aynı motor gücüne sahip olan bu versiyon, 88,5 kWh batarya kapasitesiyle menzili 600 kilometreye kadar çıkaracak.
AWD (Dört Çeker) Çift Motorlu: 700 Nm tork üreten çift motorlu versiyonun ise 530 kilometreye kadar menzil sunması hedefleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul Zamlı AKBİL ÜCRETLERİ 2025 | Öğrenci, tam, aylık abonman İstanbulkart fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Eylül evde bakım ödemesi yatan iller listesi...
- Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak yağış tüm haftayı saracak! İstanbul, Ankara, Samsun... Şemsiyesiz çıkmayın
- MasterChef'te kim elendi? 14 Eylül Pazar akşamı MasterChef yarışmasına veda eden isim kim oldu?
- Türkiye-Almanya basket maçı CANLI İZLE | 12 DEV ADAM basketbol maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
- Teknofest İstanbul ne zaman, hangi tarihte? 2025 Teknofest nerede olacak, nasıl gidilir?
- Kuruluş Osman dizisi yeni sezonda bomba gibi geliyor! İşte diziye katılan son isim
- Gözleri Karadeniz’de neler olacak? 3. bölüm fragmanı geldi: Heyecanlı kurtarış çok konuşulacak
- KPSS 2025 A-B-C-D-E soru kitapçığı PDF | KPSS Alan Bilgisi 1, 2 ve 3. oturum soru ve cevapları erişime açıldı mı?
- EGM 2025 Promosyon tutarları belli oldu mu, ne kadar? Polis, Emniyet müdürü, sivil memur promosyon ödemesi son durum nedir?
- Sırt ağrısını bıçak gibi kesen tedavi! Araştırmalar ortaya çıkardı: Tek yöntemle...
- Emekliye ve memura tam isabet zam hesabı | 2026 Ocak'ta maaşlara yüzde 11.3’lük ayar: Kim ne kadar alacak?