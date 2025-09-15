Başkan Erdoğan Katar’a gidiyor! İTT ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde hangi karar çıkacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a düzenlenen saldırının ardından acil çağrısı üzerine gerçekleşecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılacak.

İSRAİL'İN SALDIRILARI ELE ALINACAK

2 gün sürecek olan Katar ziyaretinde Başkan Erdoğan, Arap Birliği'nin İsrail saldırısı sonrası olağanüstü koduyla düzenleyeceği zirveye katılacak. Toplantıda İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya yaptığı saldırının yanı sıra Gazze, Batı Şeria'da devam eden soykırım faaliyetleri ve işgal operasyonları ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın kritik diplomatik temasları 21-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu ile devam edecek. Erdoğan Genel Kurulda da Gazze'deki vahşetin sona ermesi için tarihi mesajlar vermesi bekleniyor.

A HABER KATAR'DA

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Katar'ın başkenti Doha'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi öncesi son durumu aktardı.

Hacıalioğlu'nun açıklamalarında satır başları...

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin önümüzdeki günlerde atacağı adımlar bu vb. saldırılara caydırıcı olmak gibi görülüyor. Acil kodlu bir toplantı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani'nin ardından ise Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile görüşme gerçekleştirdi. Aslında bugün Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı toplantı bugünkü liderler zirvesinin temelini oluşturdu. Bu hususta birçok öneri ve çalışma var. Özellikle Arap Ligi'nin ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) caydırıcılığını artırılmasına yönelik birçok teklif var. Örneğin Mısır'ın NATO benzeri bir silahlı ordu oluşturma noktasında öneriler geliyor. Öte yandan İsrail'in Katar'daki Hamas yetkililerine düzenlediği saldırıda 6 kişi ölmüştü. Özellikle bu durum çevre ülkelerinden kınandı. Ancak yeterli değil çünkü İsrail saldırılarına devam ediyor.

"ERDOĞAN'IN 14.30'DA KATAR'DA OLMASI BEKLENİYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.30'da Katar'da olmasını bekliyoruz. Ardından saat 15.00'da ise aile fotoğrafı ile birlikte Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi başlayacak. Buradan çıkacak mesajlar oldukça önemli olacak. Öte yandan Katar'ın ABD'den aldığı ve saldırı sırasında devreye girmeyen hava savunma sistemleri ele alınacak. Bu durum Özellikle caydırıcılığı artıracak bir somut adım olacak mı? İsrail çevrede bulunan herhangi bir ülkeye saldırı gerçekleştirdiğinde fiili bir saldırı ile karşılaşıp karşılaşmayacağı değerlendirilecek. İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken İran, Lübnan, Suriye'ye saldırdı. Ülkelerin yaptırımları devam ederken Suudi Arabistan ve Kuveyt'in İsrail vatandaşlarına karşı ülkelerine giriş noktasında yasak getirmişti. Bu toplantıda bu açıdan oldukça önemli olacak.