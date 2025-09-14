MHP lideri Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a vefa: Kabrini yaptırdı
Geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden, Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ölümü hem hayranlarını hem de sevenlerini derinden sarsmıştı. Ferdi Tayfur'a yakınlığı ile bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli de o isimlerden biriydi. Bahçeli Ferdi Tayfur için "Kardeşim" diyerek taziye mesajı yayımlamıştı. Bu kez MHP lideri ünlü sanatçının kabri için harekete geçti. Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur’un kabrini yaptırdı.
Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur geçtiğimiz ocak ayında 79 yaşında Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Sevenlerini derinden yaralayan ölümde Ferdi Tayfur'un vefatına MHP lideri Bahçeli de "Kardeşim" diyerek taziye mesajı yayımlamıştı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefa örneği oldu ve Ferdi Tayfur'un kabrini yaptırdı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, "MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a vefa. Türk milletinin gönlünde derin izler bırakmış, sesiyle ve eserleriyle nesillerin duygularına tercüman olmuş usta sanatçımız Ferdi Tayfur, yalnızca bir sanatçı değil; milletimizin kültürel ve manevi hafızasında kalıcı bir yer edinmiştir." dedi ve şu ifadelere yer verdi:
BAHÇELİ FERDİ TAYFUR'UN KABRİNİ YAPTIRDI
"Onun eserleri, halkımızın sevinçlerinde de hüzünlerinde de ortak bir duygu dili olmuştur. Mezar taşı, Genel Başkanımızın yaptırdığı milli ve manevi abide. Merhum Ferdi Tayfur'un kabri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılmıştır. Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil; Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir. Hilal ve yıldız, Türk milletinin bağımsızlığını ve İslam'ın simgesini ifade etmektedir. Osmanlı tuğrası, köklü devlet geleneğimizin sembolüdür. Ayetler, dualar ve hat sanatı, faniliği hatırlatırken Allah'ın ebediyetini vurgulamaktadır. Geometrik motifler, Selçuklu-Osmanlı sanatını günümüze taşımaktadır. Bu taş, merhumun ruhuna bir dua, milletimize ise vefa ve hatırlatma vesilesidir."
BAHÇELİ ÖNCÜLÜĞÜNDE FERDİ TAYFUR SANAT MERKEZİ VE MÜZESİ AÇILDI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde Ferdi Tayfur müzesi açıldığını hatırlatan Yıldız, "Ferdi Tayfur'un vefatının ardından cenaze namazından defin işlemlerine kadar Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bizzat bulunmuş, sanatçımızı son yolculuğunda yalnız bırakmamıştır. Bu yüksek vefa; yalnızca bir dostluğun değil, Türk milletinin kültürüne, sanatına ve manevi değerlerine verilen önemin güçlü bir göstergesidir. Ayrıca Genel Başkanımızın öncülüğünde Adana Sarıçam Belediyesi tarafından Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi açılmıştır. Bu müze, sanatçımızın hatırasını yaşatırken, Türk milletinin kültürel hafızasını geleceğe taşıyacak kalıcı bir eser olacaktır. Ferdi Tayfur, milletimizin gönlünde derin bir iz bırakmış; eserleriyle Türk halkının ortak sesi olmuştur. Onun ardından gösterilen bu yüksek vefa; mezar taşından cenaze törenine katılıma, müze açılışına kadar bizzat Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sahiplenişiyle hayat bulmuştur" dedi.
