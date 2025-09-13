İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında

İstanbul'da CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 5 belediye meclis üyesinin de bulunduğu öğrenildi.

"EKİPLER BELEDİYEDE ARAMA YAPIYOR"

Canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, operasyona ilişkin detayları aktardı. Mercan şunları söyledi: Gözaltı kararı sayısı 48'e yükseldi. Öte yandan konuyla alakalı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileriyle bir kısım şahıslara yönelik zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarıyla eylemleri bulunan, delillerle birlikte tespit edilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 kişi hakkında yakalama kararı ve 72 konutta da arama ve el koymaya ilişkin çalışmalar yapıldığı bilgisi verildi. Aynı zamanda da operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü yürütüyor. Hasan Mutlu gözaltına alınırken, sağlık kontrolleri sonrası emniyete götürülecek. Sabah saatlerinde başlayan arama işlemleri devam ediyor. 72 konut ve iş yerinde aramalar yapılıyor. Gözaltı kararı sayısı yükselebilir.

