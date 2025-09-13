Can Holding’e kara para soruşturmasında yeni gelişme! Kenan Tekdağ sorguda | Jandarma eşliğinde götürüldü
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle geçtiğimiz gün Can Holding'e operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Can Holding Yayın Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, rahatsızlıkları sonucu kaldırıldığı hastanede gözaltına alınmıştı. Hastanedeki işlemleri tamamlanan Tekdağ, sorgulanmak üzere Jandarma eşliğinde Jandarma’ya götürüldü.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgütsel faaliyet yürütüldüğü, bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle Can Holding'e operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da yer aldığı 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen Devran Çimen, Kemal Çimen, Kenan Tekdağ, Devran Can ve Cemal Can gözaltına alınırken holdingin patronlarından Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya adreslerinde bulunamadı. Şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.
KENAN TEKDAĞ SORGUDA
Sabah'ta yer alan habere göre Can Holding Yayın Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları sebepleri ile tedavi gördüğü hastanede gözaltına alınmıştı. Hastanede gerekli tetkikler yapıldı. Jandarma eşliğinde Maslak Jandarma'ya gönderilen Tekdağ'ın sorgusuna başlandı.
KENAN TEKDAĞ KİMDİR?
1956 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğan Mehmet Kenan Tekdağ, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından bir süre Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmış, 1984 yılında ise serbest avukatlığa başlamıştır.
Kenan Tekdağ, medya ve hukuk alanında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Tekdağ, Ciner Grubu'nda Hukuk Başmüşavirliği görevini yürütmektedir. Kenan Tekdağ evlidir ve üç çocuk babasıdır.
