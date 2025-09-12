12 Eylül 2025, Cuma
İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında flaş gelişme! 9 kişi için tutuklama talebi

İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında flaş gelişme! 9 kişi için tutuklama talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 10:18 Güncelleme: 12.09.2025 19:11
İzmir’deki karakol saldırısı soruşturmasında flaş gelişme! 9 kişi için tutuklama talebi

İzmir'in Balçova ilçesinde E.B.'nin (16) polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir (52) ile polis memuru Hasan Akın'ın (36) şehit olduğu saldırıya ilişkin gözaltındaki 11 şüpheliden 5'i yabancı uyruklu, 10'u daha adliyeye sevk edildi. Saldırıyı yapan E.B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. İzmir'de 2 polisin şehit edildiği saldırıya Savcılık, saldırganın anne ve babası dahil 9 kişinin tutuklanmasını talep etti.

Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde pazartesi günü saat 09.00 sıralarında yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., nöbet kulübesine ateş açtı. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit oldu.

POLİS KARAKOLUNA SALDIRAN ZANLI KAMERADA

Silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu.

16 yaşındaki E.B. Balçova’da polis merkezine saldırdı16 yaşındaki E.B. Balçova’da polis merkezine saldırdı

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Amilağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Balçova’da polis merkezine saldıran 16 yaşındaki E.B.Balçova’da polis merkezine saldıran 16 yaşındaki E.B.

YARALI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri, mahallede operasyon düzenledi. Operasyonda, saldırgan E.B., yaralı olarak yakalandı. E.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma için 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Polis merkezine saldırıyla ilgili gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildiPolis merkezine saldırıyla ilgili gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

YAKALANMA ANI KAMERADA

Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin sırt çantasıyla merkeze girdiği anlar, kameraya yansıdı. Ayrıca E.B.'nin yakalanma anı cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda pompalı tüfek fişeğinin şüphelinin etrafına saçıldığı görüldü.

Polis merkezine saldırıyla ilgili gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildiPolis merkezine saldırıyla ilgili gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada aralarında E.B. ve irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile E.B.'nin annesi A.B. ile babası N.B.'nin de aralarında bulunduğu, toplam 27 şüpheliyi gözaltına aldı. E.B.'nin olayda kullandığı silahın babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek olduğu tespit edildi.

Polis merkezine saldırıyla ilgili gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildiPolis merkezine saldırıyla ilgili gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

16 ŞÜPHELİ SERBEST

Emniyete işlemleri tamamlanan ve yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen 16 şüpheli, önceki gün adliye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İZMİR'DEKİ KARAKOL SALDIRISI SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME!

9 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Polisteki işlemleri tamamlanan 1'i İran, 4'ü ise Suriye uyruklu 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. E.B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan E.B.'nin 2 yaşındaki kız kardeşi korumaya alındı.

Savcılık, saldırganın anne ve babası dahil 9 kişinin tutuklanmasını istedi.

İzmir Balçova’da polis karakoluna saldırıİzmir Balçova’da polis karakoluna saldırı İZMİR BALÇOVA'DA POLİS KARAKOLUNA SALDIRI

