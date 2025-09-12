İzmir'de polis merkezine saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili gözaltına alınan yaklaşık 10 şüpheli İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.