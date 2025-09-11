CHP Genel Merkez’i alarmda! Özgür Özel’den mutlak butlan tedirginliği | Kılıçdaroğlu’na ihraç planı devrede

(Foto: AA)

PARTİ YÖNETİMİNDE TEDİRGİNLİK

Sabah'ta yer alan habere göre, mahkemenin 15 Eylül'den önce ara karar verebileceğine yönelik söylentiler de parti yönetiminde tedirginliğe sebep oldu. Bu kapsamda bazı MYK üyeleri, milletvekilleri, gençlik kolları ve örgüt mensuplarının her ihtimale karşı 15 Eylül'e kadar genel merkezden ayrılmayacağı bildirildi. Ankara'daki partililerden de zorunlu olmadıkça şehir dışına çıkmamaları istendi.

(Foto: AA)

15 EYLÜL'DEN BİR GÜN ÖNCE ANKARA'DA MİTİNG HAZIRLIĞI

Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 15 Eylül'deki önceki duruşmadan 1 gün önce Ankara Anadolu Meydanı'nda miting düzenlemesi bekleniyor. Pazar günü saat 19.00'da planlanan mitingde 'direniş' ve 'mücadele' temasının işleneceği iddia ediliyor.