AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye

AK Parti binası (AA)

YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMALARI MASADA

Parti teşkilatlarının yaz boyunca yürüttüğü "Hep Birlikte Güçlü Türkiye" temalı programlar da gündeme taşınacak. MKYK üyeleri, sahada gerçekleştirdikleri ziyaret ve buluşmaların sonuçlarını Erdoğan'a aktaracak. 15 Eylül'e kadar İstanbul hariç tüm illerde etkinliklerin tamamlanması planlanıyor.

İSTANBUL'DA GENİŞ ÇAPLI PROGRAM

25 Eylül'de milletvekilleri ve MKYK üyelerinden oluşan 300 kişilik heyet, İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşlarla buluşacak. Programların ardından 26 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek kapanış toplantısında hitap edecek. Yapılan buluşmalarda en çok öne çıkan başlıkların ekonomi ve terörle mücadele süreci olduğu ifade ediliyor.