İzmir’deki hain karakol saldırısında flaş gelişme! 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

(FOTO: ahaber.com.tr arşiv)

Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N. (32), Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alınmıştı.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir'de karakol saldırısı soruşturmasında gözaltına alınan 27 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi