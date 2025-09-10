10 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri İzmir'deki hain karakol saldırısında flaş gelişme! 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'deki hain karakol saldırısında flaş gelişme! 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 11:00 Güncelleme: 10.09.2025 11:11
ABONE OL
İzmir’deki hain karakol saldırısında flaş gelişme! 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, 1'i ağır 2 polis yaralandı. Karakol saldırısı soruşturmasında gözaltına alınan 27 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaşmıştı.

(FOTO: ahaber.com.tr arşiv) (FOTO: ahaber.com.tr arşiv)

Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N. (32), Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alınmıştı.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İzmir'de karakol saldırısı soruşturmasında gözaltına alınan 27 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi

İzmir’deki polis merkezine alçak saldırıda yeni detay!İzmir’deki polis merkezine alçak saldırıda yeni detay! İZMİR'DEKİ POLİS MERKEZİNE ALÇAK SALDIRIDA YENİ DETAY!
Şehit polislere acı veda!Şehit polislere acı veda! ŞEHİT POLİSLERE ACI VEDA!
A Haber polisleri şehit eden saldırganın evindeA Haber polisleri şehit eden saldırganın evinde A HABER POLİSLERİ ŞEHİT EDEN SALDIRGANIN EVİNDE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’deki hain karakol saldırısında flaş gelişme! 16 şüpheli adliyeye sevk edildi İzmir’deki hain karakol saldırısında flaş gelişme! 16 şüpheli adliyeye sevk edildi İzmir’deki hain karakol saldırısında flaş gelişme! 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör