Cumhurbaşkanı Yılmaz’dan İsrail’in saldırgan tavrına sert tepki: Küresel barış ve adalet için tehlike

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz İsrail'in Gazze'deki vahşetine tepki göstererek " Gazze'de değil, Filistin'in tamamında, diğer bölgelerde de Filistin halkını topyekün hedef alan bir politika uyguladıklarını görüyoruz." dedi.

Yılmaz, uluslararası topluma da çağrtıda bulunarak sorumlu tüm hükümetlerin bu konuda çok daha etkin bir tutum, caydırıcı bir tutum almalarını beklediklerini kaydederek "İsrail'in bu yaptıkları sadece Gazze için, sadece bölge için değil; insanlık için, küresel düzeydeki barış ve adalet için de son derece tehlikeli davranışlar. " şeklinde konuştu.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu yaptıklarıyla uluslararası düzeyde adalet kavramının içini boşaltıyorlar. Bütün uluslararası kurumların, kuralların içini boşaltıyorlar. Adeta kendilerini bütün hukukun, kuralların, kurumların üstünde konumlandırıyorlar. Bu da dünyada adalete duyulan güveni, kurumlara, kurallara duyulan güveni her geçen gün daha fazla aşındırıyor.

Dolayısıyla insanlık olarak, bir defa insanlık ittifakı olarak bu yaşananlar karşısında sessiz kalmamalıyız. Her türlü gayreti birlikte ortaya koymak durumundayız. Cumhurbaşkanımız bu konuda zaten en gür sesle Türkiye'nin pozisyonunu her fırsatta ortaya koyuyor. Büyük bir diplomatik çabamız var. Bütün diğer ülkelerden önce birtakım alanlarda biliyorsunuz adımlar attık.

Bundan sonra da güçlü bir şekilde bunu yapmaya devam edeceğiz. Uluslararası iş birliği içinde hem bölgede hem küresel düzeyde bu haklı davanın yanında olduğumuzu her fırsatta ortaya koyacağız.