CHP'nin yeni il başkanı Gürsel Tekin emniyete sundu! İşte CHP İstanbul İl binasına giriş-çıkış izni verilen 31 kişilik liste...
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmiş kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibi görevden alınarak yerine Gürsel Tekin ve ekibi geçici olarak atanmıştı. CHP’de İstanbul gerilimi tırmanırken Gürsel Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığına gelerek, "Bugünden itibaren işimize gücümüze bakacağız." dedi. Öte yandan Tekin, CHP İstanbul İl binasına giriş-çıkış izni verilen listeyi de Emniyet'e teslim etti. Listede görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in olduğu da görüldü. İşte isim isim tam liste...
CHP'de gerilim tırmanırken rüşvet iddialarıyla gündeme gelen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibi görevden alınarak CHP'li Gürsel Tekin ve ekibi geçici olarak görevlendirilmişti.
Geçtiğimiz gün Gürsel Tekin, partinin il binasına gitti. Ancak mahkeme kararına rağmen Tekin'i içeri sokmak istemeyen partililer hem polise hem de Gürsel Tekin'e saldırdı.
Binaya polis eşliğinde giren Gürsel Tekin, burada CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve partililerle sert tartışma yaşadı. "Ben Aziz İhsan Aktaş'la, Ertan Yıldız'la arkadaş değilim" diyen Tekin, "Beni partiden atıyorlar ama Ertan Yıldız partide" ifadelerini kullandı.
GÜRSEL TEKİN CHP'NİN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA GELDİ
Bugün ise Sarıyer'deki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığına gelen Gürsel Tekin, kısa bir süre içeride kaldı.
"İŞİMİZE GÜCÜMÜZE BAKACAĞIZ"
Gürsel Tekin, CHP'nin il binası girişinden önce basın mensuplarına konuşarak, "Benim bu saatten sonra sizinle paylaşabileceğim, size verebileceğim hiçbir bilgi yok. Size söz verdiğim için geldim. Çok kıymetli bir arkadaşım 4 gün önce beyin kanaması geçirmişti. Bir az önce ölüm haberini aldım. Oraya gideceğim. Sizden ricam şu; biz bugünden itibaren işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun" dedi.
Ardından binaya giren Tekin, yaklaşık 5 dakikalık sürenin ardından başkanlıktan ayrıldı.
LİSTEYİ EMNİYETE TESLİM ETTİ
Gürsel Tekin'in emniyete sunduğu, CHP İstanbul İl binasına giriş-çıkış izni verilen liste paylaşıldı. Tekin bugün de CHP'nin Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Tekin, CHP İstanbul il binasına girecek CHP'liler listesini Emniyet'e teslim etti.
Listede görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in olduğu görüldü.
Buna göre CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le birlikte izin verilen diğer isimler şöyle:
Bina Sorumlusu: Ferhat IŞÇIMEN
1. Serkan UZUN
2. Ismail Atakan ALTUN
3. Ömer KUTLU
4. Cevher SÖNMEZ
5. Cihan SARITUNÇ
6. Taner BOZKAYA
7. Eyyüp YILMAZ
8. Koray GOBEL
9. Ahmet NURSOY
10. Kurtuluş UYGUR
11. Alim ŞAHIN
12. Emin KAN
13. Serdar FIRAT
14. Kamil YILMAZ
15. Doğukan KILIÇ
16. Servet Mirhan İŞÇİMEN
17. Mehmet ŞILDIR
18. Selçuk NARSAP
19. Omer KAYA
20. Turan ÖZDEMİR
21. Abdulkadir SEZGİN
22. Özgür ÇELİK
23. Cüneyit ÇOBANLAR
24. Süleyman BAYRAKTUTAN
25. Duran ACAR
26. Atakan DEMİRCI
27. Mithat ŞAHIN
28. Zeynel KIZILKAYA
29. Mustafa AYDEMIR
30. Nadir ARSLAN
31. Tolga ÇOBANOGLU
