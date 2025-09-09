A Haber CHP’nin yeni il binası önünde! Peki bir hazırlık var mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin tedbiren göreve çağırdığı Gürsel Tekin'i protesto ederek kararı tanımadığını açıklamasının ardından bugün ilçe başkanlığı önünde istenmeyen görüntüler kaydedildi. Tekin'e su şişesi ile saldıran provakatörler, arbede çıkardı. Akabinde günün öne çıkan haberi ise CHP'nin il binasını taşıma kararı oldu. Peki yeni il binasında neler oluyor, hazırlık var mı?

A HABER YENİ İL BİNASI ÖNÜNDEN AKTARDI

CHP'nin açıkladığı yeni il binası önüne giderek son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Erşan Numan Karaca, şunları söyledi:

"Şu anda biz CHP'nin yeni il binasının önündeyiz. Çevreden geçen vatandaşlar da bu soruyu sordular bizlere. Herhangi bir toplanma yok mu? diye.

Ben yayından az önce binanın kapı tarafına gitmiştim. Burası Valiliğin açıkladığı gösteri ve yürüyüş yasağının olmadığı bir yer.