08 Eylül 2025, Pazartesi
İzmir Balçova'da polis karakoluna saldırı: Şehitlerimiz var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2025 09:51 Güncelleme: 08.09.2025 09:55
İzmir Balçova'da polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Saldırının 16 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı iddia ediliyor.

Ayrıntılar geliyor...

