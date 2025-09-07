Kabine yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye! Suriye, Gazze, ekonomi de masada
Kabine toplantısı yarın (8 Eylül 2025) Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Kabine toplantısının ana gündemini Terörsüz Türkiye süreci oluşturulacak. Kabine'de bunun yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler, İsrail'in Gazze'yi topyekun işgal planı ve enflasyonla mücadele süreçleri de ele alınacak.
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın (8 Eylül 2025) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Toplantının ana gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye süreci olacak. TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugüne kadarki çalışmaları da ele alınacak. Komisyon, 11 ve 12 Eylül'de 8 ve 9'uncu toplantılarını gerçekleştirecek.
DIŞ POLİTİKA DA MASADA
Dış politika ve bölgede yaşanan gelişmeler de Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin henüz silah bırakmaması, Suriye'de zaman zaman yükselen tansiyon ve sahadaki son durum da değerlendirilecek. Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi topyekun işgal planı da Kabine'nin yakın gündeminde olacak.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI
Kabine toplantısında Gazze'ye insani yardımın kesintisiz oluşturulması, iki devletli çözüm için müzakere masasına oturulması ve kalıcı ateşkesin sağlanabilmesi için de atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Saldırıların son bulması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler de ele alınacak.
KABİNE'DE EKONOMİ GÜNDEMİ
Ayrıca ekonomi başlığı da Kabine'nin gündeminde... Enflasyonla mücadelede atılan adımlar ve gelinen son durum enine boyuna değerlendirilecek.
