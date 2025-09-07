Kabine yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye! Suriye, Gazze, ekonomi de masada

Kabine'de İsrail'in Gazze'yi işgal planı da ele alınacak. (A Haber arşiv)



İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI

Kabine toplantısında Gazze'ye insani yardımın kesintisiz oluşturulması, iki devletli çözüm için müzakere masasına oturulması ve kalıcı ateşkesin sağlanabilmesi için de atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Saldırıların son bulması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler de ele alınacak.