CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda tepki çeken anlar! CHP’li vekiller polisin üzerine yürüdü

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanmış, mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti.

PROVOKASYONA SOYUNDULAR

Bu gelişme sonrası il eski yönetim ve CHP yönetimi karara karşı çıkarak yeni atanan isimlere tehditler savurmuştu. CHP içinde bu gerilim devam ederken CHP İstanbul Gençlil Kolları da bu akşam saat 23.00'da İstanbul İl Başkanlığı'nı işaret ederek provokasyon çağrısı yaptı. Bu çağrı sonrası İstanbul Valiliği harekete geçti ve 6 ilçede 3 gün süreyle toplantı, miting, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler yasaklandı.

CHP'Lİ VEKİLLER POLİSLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bu durumu yargıya ve siyasete bağlamak isteyen göreve gelen Gürsel Tekin ve yeni isimlerin göreve başlamasını engellemek için girişimlere soyundu. Aralarında vekillerin de olduğu bir grup CHP İl Başkanlığı'nda toplanarak polislere zorlu anlar yaşattı. Hatta öyle ki CHP'li vekiller polislerin üzerine yürüdü.