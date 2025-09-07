Almayan Başbakanı Merz’den Putin itirafı: Baskı yapacak gücümüz yok! Amerika’ya bağımlıyız

07 Eylül 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2025 23:02
ABD-Rusya arasında yapılan zirve sonrasında konuya ilişkin taraflardan pek çok açıklama gelirken ABD Başkanı Donald Trump, Putin’e karşı yeni yaptırım hamlelerinin başlatılacağı açıklamasında bulundu. Öte yandan Avrupa-Rusya arasında da devam eden gerginliğe ilişkin konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz’den itiraf gibi açıklama geldi. Merz, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yeterli baskıyı yapacak durumda olmadıklarını ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yardımına bağımlı olduklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, verdiği bir röportajda önemli itiraflarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin'e yeterli baskıyı yapacak durumda olmadıklarını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımına bağımlı olduklarını söyledi.

İtiraflar Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den geldi. Avrupa'nın ve NATO'nun sınırlı hareket imkanlarına sahip olduğuna dikkati çeken Merz, dışa bağımlı olduklarını söyledi. Rusya üzerinde bir etkilerinin olmadığının da altını çizdi.

"ABD'NİN YARDIMINA BAĞIMLIYIZ"

Merz, "Şu anda Putin'e yeterli baskı uygulayamıyoruz. ABD'nin yardımına bağımlıyız. Çin, Hindistan, Brezilya ve dünyanın diğer ülkeleri Rusya ile açıkça ilişki kuruyor ve yeni bir ortaklık ortaya çıkıyor. Bu yüzden beni endişelendiren ve itiraf etmeliyim ki rahatsız eden şey, Biz Avrupalıların şu anda dünyada aslında oynamak istediğimiz rolü oynamıyor olmamızdır" dedi.

"AVRUPA BİRLİĞİ İŞLEVİNİ YERİNE GETİRMEZSE..."

Merz, açıklamasının devamında Avrupa Birliği işlevini yerine getirmezse Almanya kadar bundan zarar gören başka bir ülke olmayacak ifadelerini de kullandı.

