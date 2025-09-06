Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı!

06 Eylül 2025, Cumartesi
Son dakika haberi! Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

