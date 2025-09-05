YSK CHP’nin itirazını kabul etti!

YSK, İlçe Seçim Kurulları'nın kongreleri durdurma kararlarını kaldırdığını duyurdu. CHP'nin İstanbul'da 39. Olağan Kongre süreci kaldığı yerden devam edecek.

YSK Başkanı Yener, "CHP Kongreleri kaldığı yerden sürecek" dedi.

Öte yandan İstanbul İl Kongresi başvurusuna ise red kararı geldi.

NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanmış, mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti.

Mahkemenin kararı doğrultusunda İlçe Seçim Kurulu, 13 Eylül'de yapılması planlanan CHP Ataşehir İlçe Olağan Kongresi'nin durdurulduğunu duyurdu.

Ataşehir'in ardından; Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir İlçe Seçim Kurulları da CHP'nin ilçe kongresinin tedbir kararları gereği yapılmamasına karar verdi.

Peş peşe gelen kararların ardından harekete geçen CHP, İlçe Seçim Kurulları'nın kararlarına itiraz için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

YSK TOPLANDI

Yüksek Seçim Kurulu, parti kongreleri durdurulan CHP'nin itirazını görüşmek üzere toplandı.