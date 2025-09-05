05 Eylül 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Hasan Babacan CHP il yönetiminden çekildi

Hasan Babacan CHP il yönetiminden çekildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 14:09 Güncelleme: 05.09.2025 14:54
ABONE OL
Hasan Babacan CHP il yönetiminden çekildi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi'nde yetkisizlik ve usulsüzlük yapıldığına dair devam eden davada 2 Eylül Salı günü ara karar açıklandı. Bu kapsamda kararda, Çelik ve yönetiminin yerine CHP'li Gürsel Tekin başkanlığında aralarında Hasan Babacan'ın da bulunduğu 5 kişiden oluşan Geçici Kurul'un atanmasına hükmedildi. Yaşanan gelişmenin ardından mahkeme kararıyla CHP İstanbul il yönetimine kayyum olarak getirilen ekipten Hasan Babacan heyetten çekildi.

İstanbul'da, 8 Ekim 2023'de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına hükmetti.

(FOTO: ahaber.com.tr arşiv) (FOTO: ahaber.com.tr arşiv)

Görevden uzaklaştırılan isimlerin yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirilmişti.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

HASAN BABACAN CHP İL YÖNETİMİNDEN ÇEKİLDİ
Yaşanan gelişmenin ardından Mahkeme tarafından Gürsel Tekin ile birlikte kayyum olarak atanan ekipte yer alan Hasan Babacan, CHP İstanbul il Başkanlığı yönetiminden çekildi.

BABACAN'DAN ÖZGÜR ÇELİK'E ZİYARET
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından il başkanlığına atanan 'Geçici Kurul'da yer alan Hasan Babacan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret edip Özgür Çelik ile görüştü. Babacan, Özgür Çelik'le görüştükten sonra başkanlık binasından ayrıldı. Özgür Çelik, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, "Sayın Hasan Babacan il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle Grup Başkan Vekilimiz Ali Mahir Başarır ve parti meclis üyemiz Bedirhan Berk Doğru'yla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini, bugününü, geleceğini konuştuk. Güzel bir sohbet ettik kendisi kamuoyuyla değerlendirmelerini paylaşacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun" dedi.

Gürsel Tekin’den ilk görüntülü açıklamaGürsel Tekin’den ilk görüntülü açıklama GÜRSEL TEKİN'DEN İLK GÖRÜNTÜLÜ AÇIKLAMA
CHP’de Özel ve İmamoğlu’ndan yeni parti hazırlığıCHP’de Özel ve İmamoğlu’ndan yeni parti hazırlığı CHP'DE ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN YENİ PARTİ HAZIRLIĞI
102 yıllık CHP’yi çirkin siyaset bitirdi!102 yıllık CHP’yi çirkin siyaset bitirdi! 102 YILLIK CHP'Yİ ÇİRKİN SİYASET BİTİRDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hasan Babacan CHP il yönetiminden çekildi Hasan Babacan CHP il yönetiminden çekildi Hasan Babacan CHP il yönetiminden çekildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör