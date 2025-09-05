Hasan Babacan CHP il yönetiminden çekildi
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi'nde yetkisizlik ve usulsüzlük yapıldığına dair devam eden davada 2 Eylül Salı günü ara karar açıklandı. Bu kapsamda kararda, Çelik ve yönetiminin yerine CHP'li Gürsel Tekin başkanlığında aralarında Hasan Babacan'ın da bulunduğu 5 kişiden oluşan Geçici Kurul'un atanmasına hükmedildi. Yaşanan gelişmenin ardından mahkeme kararıyla CHP İstanbul il yönetimine kayyum olarak getirilen ekipten Hasan Babacan heyetten çekildi.
İstanbul'da, 8 Ekim 2023'de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına hükmetti.
Görevden uzaklaştırılan isimlerin yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirilmişti.
HASAN BABACAN CHP İL YÖNETİMİNDEN ÇEKİLDİ
Yaşanan gelişmenin ardından Mahkeme tarafından Gürsel Tekin ile birlikte kayyum olarak atanan ekipte yer alan Hasan Babacan, CHP İstanbul il Başkanlığı yönetiminden çekildi.
BABACAN'DAN ÖZGÜR ÇELİK'E ZİYARET
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından il başkanlığına atanan 'Geçici Kurul'da yer alan Hasan Babacan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret edip Özgür Çelik ile görüştü. Babacan, Özgür Çelik'le görüştükten sonra başkanlık binasından ayrıldı. Özgür Çelik, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, "Sayın Hasan Babacan il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle Grup Başkan Vekilimiz Ali Mahir Başarır ve parti meclis üyemiz Bedirhan Berk Doğru'yla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini, bugününü, geleceğini konuştuk. Güzel bir sohbet ettik kendisi kamuoyuyla değerlendirmelerini paylaşacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşsizlik maaşı ne zaman, saat kaçta yatacak? Eylül ödeme tarihleri ve saatleri
- Sahipsizler 2. sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları: 2025 Eylül güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, şartları neler?
- YENİ DESTEK PAKETİ: Çalışanlara evlilik ve çocuk için 3 asgari ücret verilecek mi?
- İstanbul’da 17 ilçede elektrik kesintisi uyarısı: 8 saat sürecek kesinti ne zaman bitecek?
- Pazar günü gökyüzü kaderinizi şekillendirecek: Ay tutulmasından en çok etkilenecek 4 burç açıklandı!
- MasterChef Türkiye 4 Eylül 2025: Dokunulmazlık oyunu sonuçlandı! Kazanan kim, eleme potasına kimler girdi?
- 5 Eylül Cuma hava durumu: Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak? Yağmur var mı?
- 5 Eylül 2025 Cuma Hutbesi tam metni: Bugünkü hutbenin konusu ne?
- Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
- İsmail Kartal kimdir, hangi görevlerde bulundu? Kariyerindeki başarılar ve futbol geçmişi
- KYK yurt ücretleri zamlandı mı, ne kadar oldu? 2025-2026 KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt özellikleri neler?