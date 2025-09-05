Hasan Babacan CHP il yönetiminden çekildi

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

HASAN BABACAN CHP İL YÖNETİMİNDEN ÇEKİLDİ

Yaşanan gelişmenin ardından Mahkeme tarafından Gürsel Tekin ile birlikte kayyum olarak atanan ekipte yer alan Hasan Babacan, CHP İstanbul il Başkanlığı yönetiminden çekildi.

BABACAN'DAN ÖZGÜR ÇELİK'E ZİYARET

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından il başkanlığına atanan 'Geçici Kurul'da yer alan Hasan Babacan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret edip Özgür Çelik ile görüştü. Babacan, Özgür Çelik'le görüştükten sonra başkanlık binasından ayrıldı. Özgür Çelik, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, "Sayın Hasan Babacan il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle Grup Başkan Vekilimiz Ali Mahir Başarır ve parti meclis üyemiz Bedirhan Berk Doğru'yla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini, bugününü, geleceğini konuştuk. Güzel bir sohbet ettik kendisi kamuoyuyla değerlendirmelerini paylaşacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun" dedi.