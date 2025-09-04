Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı: Öldürüldü | Şüpheli gözaltında
İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Çekmeköy'deki bir restoranda gerçekleşen saldırıda saldırganın 19 yaşındaki Mustafa Can Gül olduğu öğrenilirken, şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, soruşturmanın çok yönlü olarak başlatıldığını açıkladı. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim olay yerinden son gelişmeleri aktarırken Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ile cani Mustafa Can Gül'ün aynı karede olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı. Öte yandan katil zanlısı Gül'ün olayın yaşandığı restoranda 2 yıl boyunca garsonluk yaptığı ve 3 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.
Çekmeköy'ün Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda saat 21.15 sıraları Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.
19 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde savcı Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Mustafa Can Gül ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
BAKAN TUNÇ: BU OLAY HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yılmaz Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesinde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." dedi.
"BİREYSEL İLİŞKİDEN KAYNAKLI HUSUMET OLDUĞU SÖYLENİYOR"
A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim olay yerinden şunları aktardı:
"Şu anda bulunduğumuz yer İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi. Olay hemen arkamızda bulunan bir restoranda gerçekleşiyor. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda saatler 21:15'i gösterdiği andan itibaren Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, iddialara göre önceden aralarında husumet bulunan Mustafa Cangül tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi. Mustafa Can Gül 19 yaşındaydı. Olaydan kısa süre sonra sağlık ekipleri geldi ve ilk müdahalesi yapıldı. Ancak maalesef kötü haber geldi ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Saldırı gerçekleştikten kısa süre sonra Mustafa Can Gül olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şu anda ifade işlemleri devam ediyor."
Ezim, zanlı ve Savcı Kayhan arasındaki ilişkinin geçmişine dair de şu bilgileri paylaştı:
"Herhangi bir dosya husumeti yok. Tamamen bireysel ilişkiden kaynaklı bir husumet olduğu söyleniyor. Edindiğimiz bilgilere göre Mustafa Can Gül, 14 yaşından itibaren bu bölgede kasaplık yapmış ve savcının restoranında çalışmış eski bir çalışanıdır. Zanlının madde bağımlısı olduğu iddia ediliyor ve madde etkisi altında restorana ve başka lokasyonlara zarar verdiği konuşuluyor. Sadece bu gece değil, geçmişte de benzer davranışları olduğu iddialar arasında."
SAVCI İLE AYNI KAREDE
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın ölümüne nedne olan katil zanlısı Mustafa Can Gül'ün aynı karede olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı.
3 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU VE CEZAEVİNDE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayan Mustafa Can Gül'ün olayın yaşandığı restoranda 2 yıl boyunca garsonluk yaptığı ortaya çıktı. Mustafa Can Gül'ün, 'kadına karşı şiddet', 'ısrarlı takip', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 3 adet suç kaydının olduğu ve 09.11.2024-15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlendi.
GARSONLUK YAPTIĞI DÖNEMDE SAVCI İLE TARTIŞMIŞ
İşletmeye sürekli müşteri olarak giden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın, şüpheli Mustafa Can Gül ile işletmede garson olarak çalıştığı dönemde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştıkları ve aralarında bu nedenle husumetin başladığı tespit edildi. Bu husumetten dolayı şüpheli Mustafa Can Gül akşam saatlerinde işletmeye gelerek Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçakladığı öğrenildi. Şüpheli olay yerinde suç aleti ile yakalanarak gözaltına alınırken, restoranda yapılan incelemeler sırasında gerekli delillerin toplandığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
VALİ GÜL OLAY YERİNDE
İstanbul Valisi Davut Gül, olayın yaşandığı restorana gelerek konuyla ilgili bilgi aldı.
ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada "Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz.Milletçe başımız sağ olsun." ifadeleri yer aldı.
