Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti | Katilin ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Çekmeköy'deki bir restoranda gerçekleşen saldırıda saldırganın 19 yaşındaki Mustafa Can Gül olduğu öğrenilirken, şüpheli gözaltına alındı. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim olay yerinden son gelişmeleri aktarırken Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ile cani Mustafa Can Gül'ün aynı karede olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı. Öte yandan katil zanlısı Gül'ün olayın yaşandığı restoranda 2 yıl boyunca garsonluk yaptığı ve 3 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Kayhan'ı öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edilirken ifadesi ortaya çıktı. Katil ifadesinde "Orada kendisini görünce geçmişe dair konuştuk. Savcıyla tartıştık küfür etti. Kendimi kaybettim bıçağı sapladım." dedi.
Çekmeköy'ün Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda saat 21.15 sıraları Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.
19 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde savcı Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Mustafa Can Gül ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı öldüren katil adliyeye sevk edildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Katil ifadesinde şunları anlattı: Ben bu mekanda çalışıyordum. Daha önce tartışmamız oldu. İşten çıkınca bu restoranla bağımı kesmedim. Buraya gidip gelmeye devam ettim. Dün akşam savcıyı öldürmek için gitmedim. Orada kendisini görünce geçmişe dair konuştuk. Savcıyla tartıştık küfür etti. Kendimi kaybettim bıçağı sapladım.
BAKAN TUNÇ: BU OLAY HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yılmaz Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesinde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." dedi.
"ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU"
A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları şu şekilde aktardı:
"Benim ulaşmış olduğum bilgi şu yönde. Restoranın sahipliği konusu var. Bir aile restoranı kendisinin burayla bir bağı var. 19 yaşındaki katil zanlısı da geçtiğimiz yıl işten çıkarılıyor. İşten çıkarıldıktan sonra da burayla ilişkisini kesmiyor buraya gidip gelmeye devam ediyor. Geldiği o günlerden bir tanesi de dün akşamdı. Aralarında bir tartışma çıkıyor. İfadesinde ne söyledi? En çok insanların merak ettiği bu. Kendisi ben bu restoranda çalışıyordum daha öncesinde de çalıştığı dönemde de bir tartışmalarının olduğunu söylüyor. İşten çıkarıldıktan sonra da bu restoranla hiçbir zamsan bağımı kesmedim diyor. Gidip gelmeye devam ediyordum diyor. Dün akşam oraya gittiğimde savıcı öldürmek için gitmedim öyle bir niyetim yoktu kendisinin orada olup olmadığını bilmiyordum diyor. Geçmişe dair konularla ilgili konuştuk hatta işle ilgili konuştuk diyor ve aralarında tartışma oluyor karşılıklı olarak hakaret küfür etmeye başlıyorlar. Bir anda kendimi kaybettim ve bıçağı sapladım diyor."
"BİREYSEL İLİŞKİDEN KAYNAKLI HUSUMET OLDUĞU SÖYLENİYOR"
A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim olay yerinden şunları aktardı:
"Şu anda bulunduğumuz yer İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi. Olay hemen arkamızda bulunan bir restoranda gerçekleşiyor. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda saatler 21:15'i gösterdiği andan itibaren Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, iddialara göre önceden aralarında husumet bulunan Mustafa Cangül tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi. Mustafa Can Gül 19 yaşındaydı. Olaydan kısa süre sonra sağlık ekipleri geldi ve ilk müdahalesi yapıldı. Ancak maalesef kötü haber geldi ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Saldırı gerçekleştikten kısa süre sonra Mustafa Can Gül olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şu anda ifade işlemleri devam ediyor."
Ezim, zanlı ve Savcı Kayhan arasındaki ilişkinin geçmişine dair de şu bilgileri paylaştı:
"Herhangi bir dosya husumeti yok. Tamamen bireysel ilişkiden kaynaklı bir husumet olduğu söyleniyor. Edindiğimiz bilgilere göre Mustafa Can Gül, 14 yaşından itibaren bu bölgede kasaplık yapmış ve savcının restoranında çalışmış eski bir çalışanıdır. Zanlının madde bağımlısı olduğu iddia ediliyor ve madde etkisi altında restorana ve başka lokasyonlara zarar verdiği konuşuluyor. Sadece bu gece değil, geçmişte de benzer davranışları olduğu iddialar arasında."
SAVCI İLE AYNI KAREDE
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın ölümüne neden olan katil zanlısı Mustafa Can Gül'ün aynı karede olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı.
3 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU VE CEZAEVİNDE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayan Mustafa Can Gül'ün olayın yaşandığı restoranda 2 yıl boyunca garsonluk yaptığı ortaya çıktı. Mustafa Can Gül'ün, 'kadına karşı şiddet', 'ısrarlı takip', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 3 adet suç kaydının olduğu ve 09.11.2024-15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlendi.
GARSONLUK YAPTIĞI DÖNEMDE SAVCI İLE TARTIŞMIŞ
İşletmeye sürekli müşteri olarak giden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın, şüpheli Mustafa Can Gül ile işletmede garson olarak çalıştığı dönemde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştıkları ve aralarında bu nedenle husumetin başladığı tespit edildi. Bu husumetten dolayı şüpheli Mustafa Can Gül akşam saatlerinde işletmeye gelerek Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçakladığı öğrenildi. Şüpheli olay yerinde suç aleti ile yakalanarak gözaltına alınırken, restoranda yapılan incelemeler sırasında gerekli delillerin toplandığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
VALİ GÜL OLAY YERİNDE
İstanbul Valisi Davut Gül, olayın yaşandığı restorana gelerek konuyla ilgili bilgi aldı.
ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada "Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun." ifadeleri yer aldı.
