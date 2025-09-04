Ankara’da sürpriz zirve: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret edecek

Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli (AA)

CUMHUR İTTİFAKI'NIN YOL HARİTASI NE OLACAK?

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

Hacıalioğlu, "Başkan Erdoğan'ın programında yoktu aslında ancak sürpriz bir görüşme gerçekleşecek saatler 17'yi gösterdiğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara'da bulunan konutunda olacak. İki isim son olarak Ahlat'ta bir araya gelmişti. Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünde önce Ahlat Millet Bahçesi daha sonra ise Selçuklu Kabristanlığına geçilmiş akabinde ise Kabine toplantısı öncesi Ahlat'ta bulunan konakta Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. TBMM'deki terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarını devam ettiriyor hem bu konuların ele alınması bekleniyor hem de Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki süreçte atılacak adımlar yol haritaları gibi birçok konunun da değerlendirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.