Ankara'da sürpriz zirve: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi saat 17.00'de konutunda ziyaret edecek. Görüşmede Terörsüz Türkiye'nin yanı sıra Suriye ve Gazze'de masada olacak. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu zirvenin detaylarını canlı yayında aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi saat 17.00'de konutunda ziyaret edecek.
GÜNDEMDE NELER VAR?
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret edecek. İki liderin Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze başta olmak üzere gündeme dair konuları görüşmesi bekleniyor.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN YOL HARİTASI NE OLACAK?
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
Hacıalioğlu, "Başkan Erdoğan'ın programında yoktu aslında ancak sürpriz bir görüşme gerçekleşecek saatler 17'yi gösterdiğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara'da bulunan konutunda olacak. İki isim son olarak Ahlat'ta bir araya gelmişti. Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünde önce Ahlat Millet Bahçesi daha sonra ise Selçuklu Kabristanlığına geçilmiş akabinde ise Kabine toplantısı öncesi Ahlat'ta bulunan konakta Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. TBMM'deki terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarını devam ettiriyor hem bu konuların ele alınması bekleniyor hem de Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki süreçte atılacak adımlar yol haritaları gibi birçok konunun da değerlendirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
