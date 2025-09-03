Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı: Öldürüldü | Şüpheli gözaltında
İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Çekmeköy'deki bir restoranda gerçekleşen saldırıda saldırganın 19 yaşındaki Mustafa Can Gül olduğu öğrenilirken, şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın ölümüne ilişkin açıklamada saldırıya ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Çekmeköy'ün Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda saat 21.15 sıraları Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.
19 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde savcı Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Mustafa Can Gül ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
VALİ GÜL OLAY YERİNDE
İstanbul Valisi Davut Gül, olayın yaşandığı restorana gelerek konuyla ilgili bilgi aldı.
ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada "Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz.Milletçe başımız sağ olsun." ifadeleri yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye'de yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Futbol transferleri için son tarih belli mi?
- 3 Eylül 2025 Mevlid Kandili’nde iftar saat kaçta açılacak? Türkiye geneli iftar saatleri
- Salat-ı Münciye nedir, ne için okunur? Salaten Tüncina (Salat-ı münciye) duasının anlamı ve okunuşu
- Mevlid Kandili’nde regl olanlar nasıl ibadet eder? Adetliyken okunacak dua ve zikirler neler?
- KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri belli oldu! ÖSYM AİS son dakika: KPSS A grubu Alan Bilgisi sınav giriş belgesi alma ekranı
- AÖL kayıtları başladı mı? 2025-2026 MEB Açık Lise kayıtları nereden yapılır, ücreti ne kadar?
- TUS 2. dönem 2025 sonuçları için tarih belli mi? Sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
- 3 Eylül 2025 ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim sorunu ne zaman düzelir?
- MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | DİYANET Mevlid Kandili kaç rekattan oluşur, hangi dualar okunur?
- Türkiye-İspanya maç tarihi | Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- Berfu Hatipoğlu kimdir, uçağı neden düştü? Pilot Berfu Hatipoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli, evli miydi?
- iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max geliyor: İşte muhtemel fiyat listesi