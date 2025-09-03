Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’a bıçaklı saldırı: Öldürüldü | Şüpheli gözaltında

FOTO: DHA

19 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde savcı Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Mustafa Can Gül ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

VALİ GÜL OLAY YERİNDE

İstanbul Valisi Davut Gül, olayın yaşandığı restorana gelerek konuyla ilgili bilgi aldı.

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımlanırken cinayete ilişkin çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. (X- Ekran Görüntüsü)

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada "Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz.Milletçe başımız sağ olsun." ifadeleri yer aldı.