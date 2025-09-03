Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’a bıçaklı saldırı: Öldürüldü | Şüpheli gözaltında

03 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 22:38 Güncelleme: 03.09.2025 23:44
İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Çekmeköy'deki bir restoranda gerçekleşen saldırıda saldırganın 19 yaşındaki Mustafa Can Gül olduğu öğrenilirken, şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın ölümüne ilişkin açıklamada saldırıya ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Çekmeköy'ün Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda saat 21.15 sıraları Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.

FOTO: DHA

19 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde savcı Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Mustafa Can Gül ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

VALİ GÜL OLAY YERİNDE

İstanbul Valisi Davut Gül, olayın yaşandığı restorana gelerek konuyla ilgili bilgi aldı.

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımlanırken cinayete ilişkin çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. (X- Ekran Görüntüsü) İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımlanırken cinayete ilişkin çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. (X- Ekran Görüntüsü)

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada "Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz.Milletçe başımız sağ olsun." ifadeleri yer aldı.

