Mahkeme kararını verdi: CHP İstanbul Kongresi iptal oldu! Yönetim görevden alındı
İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Yönetime Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi.
YÖNETİM GÖREVDEN ALINDI
Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti. Ayrıca 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.
KONGRE SÜRECİ DURDURULDU
Kararla birlikte mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi. Sürece ilişkin detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.