02 Eylül 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Mahkeme kararını verdi: CHP İstanbul Kongresi iptal oldu! Yönetim görevden alındı

Mahkeme kararını verdi: CHP İstanbul Kongresi iptal oldu! Yönetim görevden alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 15:38 Güncelleme: 02.09.2025 15:42
ABONE OL
Mahkeme kararını verdi: CHP İstanbul Kongresi iptal oldu! Yönetim görevden alındı

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Yönetime Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi.

İstanbul'da 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada mahkeme, önemli bir karar verdi.

YÖNETİM GÖREVDEN ALINDI

Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti. Ayrıca 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

KONGRE SÜRECİ DURDURULDU

Kararla birlikte mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi. Sürece ilişkin detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mahkeme kararını verdi: CHP İstanbul Kongresi iptal oldu! Yönetim görevden alındı Mahkeme kararını verdi: CHP İstanbul Kongresi iptal oldu! Yönetim görevden alındı Mahkeme kararını verdi: CHP İstanbul Kongresi iptal oldu! Yönetim görevden alındı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör