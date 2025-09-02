AK Parti MYK toplanıyor! Ana gündemde Terörsüz Türkiye ve enflasyon var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda, hem iç hem de dış politikadaki güncel gelişmeler ile parti içi stratejiler ele alınacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE MASADA

Ekonomi İşleri Başkanlığı, genel ekonomik görünümü değerlendiren bir sunum yapacak; enflasyonla mücadele ve reel sektörün ihtiyaçları gibi konular masaya yatırılacak.