AK Parti MYK toplanıyor! Ana gündemde Terörsüz Türkiye ve enflasyon var
AK Parti MYK toplantısı bugün Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda iç ve dış politika, parti stratejileri, enflasyonla mücadele, reel sektör ihtiyaçları ve “Türkiye Yüzyılı” buluşmalarından gelen vatandaş talepleri ele alınacak. Ayrıca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları hakkında Erdoğan’a bilgi verilecek.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda, hem iç hem de dış politikadaki güncel gelişmeler ile parti içi stratejiler ele alınacak.
ENFLASYONLA MÜCADELE MASADA
Ekonomi İşleri Başkanlığı, genel ekonomik görünümü değerlendiren bir sunum yapacak; enflasyonla mücadele ve reel sektörün ihtiyaçları gibi konular masaya yatırılacak.
"TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI"
Parti kurmayları ayrıca, "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları kapsamında sahadan edinilen vatandaş şikayet ve taleplerini de toplantıda paylaşacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Toplantıda, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarındaki son durum hakkında Başkan Erdoğan'a bilgi verileceği belirtildi.
Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye’de çalışanlarını en çok mutlu eden şirketler belli oldu: 2025'te THY, TUSAŞ ve daha birçok firma listede...
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB KYK yurt başvuru takvimi 2025-2026
- e-Devlet’ten dev yenilik: Elektrik arızalarını artık tek tıkla bildirebileceksiniz! Peki nasıl çalışıyor?
- Üniversite öğrencileri için KYK yurtlarında ücretsiz kalma rehberi! 2025-2026 KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir?
- İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Öğrencilere 7600 TL Destek Ödemesi 2025-2026 | Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
- Yarın Kandil mi, ne kandili? Mevlid Kandili eylül ayının kaçında, hangi tarihte?
- Emekliye %16.67’lik zam eklentisiyle 35.000 TL formülü! 4A-4B-4C'liye eylül kampanyası yenilendi: Halkbank, TEB, Vakıf...
- 7 ilde sağanak alarmı: Meteoroloji'den eylül raporu geldi! Tropikal geceler sona eriyor! İstanbul ve Marmara’da yağış bekleniyor mu?
- Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuç ekranı 2025 | AÖF Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Ağızda dağılan kıyır kıyır kandil simidi tarifi: Mahlepli ve mahlepsiz en kolay yöntem
- Mevlid Kandili’nde hangi zikir ve tesbihler çekilir? Tesbih namazı nasıl kılınır?