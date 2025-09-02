02 Eylül 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri AK Parti MYK toplanıyor! Ana gündemde Terörsüz Türkiye ve enflasyon var

AK Parti MYK toplanıyor! Ana gündemde Terörsüz Türkiye ve enflasyon var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 11:32 Güncelleme: 02.09.2025 11:44
ABONE OL
AK Parti MYK toplanıyor! Ana gündemde Terörsüz Türkiye ve enflasyon var

AK Parti MYK toplantısı bugün Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda iç ve dış politika, parti stratejileri, enflasyonla mücadele, reel sektör ihtiyaçları ve “Türkiye Yüzyılı” buluşmalarından gelen vatandaş talepleri ele alınacak. Ayrıca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları hakkında Erdoğan’a bilgi verilecek.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda, hem iç hem de dış politikadaki güncel gelişmeler ile parti içi stratejiler ele alınacak.

AK PARTİ MYK BUGÜN TOPLANIYOR

ENFLASYONLA MÜCADELE MASADA

Ekonomi İşleri Başkanlığı, genel ekonomik görünümü değerlendiren bir sunum yapacak; enflasyonla mücadele ve reel sektörün ihtiyaçları gibi konular masaya yatırılacak.

MYK toplantısının ana gündem maddelerinden biri de enflasyon olacak (AA)MYK toplantısının ana gündem maddelerinden biri de enflasyon olacak (AA)

"TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI"

Parti kurmayları ayrıca, "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları kapsamında sahadan edinilen vatandaş şikayet ve taleplerini de toplantıda paylaşacak.

PKK'lı teröristlerin yaktığı silahlar (AA)PKK'lı teröristlerin yaktığı silahlar (AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Toplantıda, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarındaki son durum hakkında Başkan Erdoğan'a bilgi verileceği belirtildi.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti MYK toplanıyor! Ana gündemde Terörsüz Türkiye ve enflasyon var AK Parti MYK toplanıyor! Ana gündemde Terörsüz Türkiye ve enflasyon var AK Parti MYK toplanıyor! Ana gündemde Terörsüz Türkiye ve enflasyon var

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör