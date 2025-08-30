CANLI YAYIN | Başkan Erdoğan’dan Kara Harp Okulu Diploma alma töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Ankara'da Kara Harp Okulları Mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

Mezuniyet törenimizi çok anlamlı bir günde gerçekleştiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Kahraman ordumuz necip milletimizle yekvücut olup zafere ulaştı. Emperyalistler bu topraklardan edebiyen kazındı.

30 Ağustos'ta milletimiz, zillete asla rıza göstermeyeceğini, hürriyetinden ödün vermeyeceğini bir kez daha ispatlamıştır. Milletimiz esarete boyun eğmez.

Erdemleriyle, ahlaklarıyla, vizyonlarıyla, imanlarıyla peygamber ocağımızın sancağını yurt içinde ve dışında iftiharla dalgalandıracak evlatlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. Dost ve kardeş ülkelerin Milli Savunma Üniversitesi'ne her yıl artan ilgisini çok kıymetli buluyoruz.

9 yıl gibi kısa sürede 'imkansız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik.