30 Ağustos Zafer Bayramı! Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret edecek | İşte günün programı
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı başkent Ankara'da kutlanıyor. Törenlerin ilk adresi Anıtkabir. Başkan Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor.
BAŞKAN ERDOĞAN ANITKABİR'İ ZİYARET EDECEK
Başkentte programlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başlayacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programla sona erecek.
KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK
Anıtkabir ziyaretinin ardından Erdoğan, 12.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen tebrikat töreniyle tebrikleri kabul edecek.
Programlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Birinci Meclis'e kadar gerçekleştirilecek geçit töreniyle devam edecek.
MEZUNİYET TÖRENİNE KATILACAK!
Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.
BEŞTEPE'DE ÖZEL KONSER
30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yılının coşkusu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programlarla da kutlanacak.
