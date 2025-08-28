Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak! Zaferler haftasına TEKNOFEST tacı

TCG Anadolu ve Savarona yatının da aralarında bulunduğu 9 gemi 'TEKNOFEST Mavi Vatan' kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Katılımcılar, denizlerdeki mühendislik gücü, donanmanın teknolojik kabiliyeti ve gençlerin yenilikçi projelerine yakından tanıklık edecek. Festival boyunca insansız su altı sistemleri, insansız deniz araçları ve su altı roket yarışmaları düzenlenecek.

Başkan Erdoğan boğaz geçişi yapan 9 gemiyi selamladı

Öğrencilerden profesyonel mühendislere kadar geniş bir katılımın beklendiği yarışmalar, gençlerin hayal gücü ile mühendislik zekâsını deniz teknolojilerine taşıyacak.