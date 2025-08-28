Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak! Zaferler haftasına TEKNOFEST tacı

28 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr
28.08.2025
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda kapılarını açıyor. Açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı festival, hafta sonu boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan, bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması yapacağı etkinlikte, milli mühendisliğin denizlerdeki kabiliyeti sergilenecek. Pazar gününe kadar devam edecek festivalde; insansız su altı sistemleri, insansız deniz araçları ve su altı roket yarışmaları gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, denizlerdeki mühendislik gücü, donanmanın teknolojik kabiliyeti ve gençlerin yenilikçi projelerine yakından tanıklık edecek. Festival boyunca insansız su altı sistemleri, insansız deniz araçları ve su altı roket yarışmaları düzenlenecek.

Başkan Erdoğan boğaz geçişi yapan 9 gemiyi selamladıBaşkan Erdoğan boğaz geçişi yapan 9 gemiyi selamladı

Öğrencilerden profesyonel mühendislere kadar geniş bir katılımın beklendiği yarışmalar, gençlerin hayal gücü ile mühendislik zekâsını deniz teknolojilerine taşıyacak.

ORTAYLI VE AFYONCU'DAN KONFERANS

Bugün festivalin açılışında, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarih konferansı verecek. Ardından Ali Kurumahmut, Türkiye'nin yakın deniz havzaları ve uluslararası hukuk üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Daha sonra Başkan Erdoğan, açılış programı kapsamında bir konuşma yapacak. 30 Ağustos Cumartesi günü ise festival halkın ziyaretine açılacak.

TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek.

Çocuklar için "Minik Tayfalar Anaokulu Gösterisi" ve "Sahne Senin!" bölümleri özel programlarla hazırlanacak. 31 Ağustos Pazar günü de halat çekme, el incesi atma, mehteran gösterisi ve tiyatro etkinlikleriyle şenlik havası devam edecek.

SAT ve SAS komandolarının gösterileri, dragon kürek yarışları, denizcilik kültürünü tanıtan etkinlikler ve bandokoro konserleri ile ziyaretçiler coşkulu anlar yaşayacak. Festival, kapanış ve ödül töreni ile sona erecek. Etkinlik alanında kurulacak Mavi Vatan Zaman Tüneli, denizcilik tarihinden geleceğe uzanan bir yolculuk sunacak. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik deneyim alanlarıyla teknolojiyle iç içe bir serüven yaşayacak.

SEANSINI SEÇ, KAYDINI OLUŞTUR

30 ve 31 Ağustos'ta halkın ziyaretine açılacak etkinlikleri, online kayıt yaptıranlar izleyebilecek. Etkinlikte ziyaretler, 09.00- 12.00, 12.00-15.00 ve 15.00- 18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.

