Terörsüz Türkiye komisyonu 6’ncı kez toplanıyor! Hukukçular dinlenecek

(FOTO: AA )

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİNE SÖZ VERİLECEK

Toplantıda, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 10 ilin baro başkanları konuşacak.

Hukukçular, sürece ilişkin görüşlerini aktaracak. Kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek.

Komisyonun 7'nci toplantısı ise yarın yapılacak. Perşembe günü yapılacak toplantıda ise önceki dönemlerde görev yapan Meclis Başkanları dinlenecek. 11 eski meclis başkanının sürece yönelik görüş ve önerileri alınacak.

Toplantıda, eski Meclis başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'un sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri dinlenecek.