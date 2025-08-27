Terörsüz Türkiye komisyonu 6’ncı kez toplandı! Hukukçular dinleniyor | Kurtulmuş: Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız

27 Ağustos 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2025 13:08 Güncelleme: 27.08.2025 15:12
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu komisyonu, 6'ıncı kez Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Düzenlenen toplantıda Türkiye Barolar Birliği temsilcilerine söz veriliyor. Toplantı öncesi açıklama yapan Kurtulmuş, "Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız. 9 ayda büyük mesafe alındı." dedi.

"TARİHİ BİR FIRSAT ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu haftaki ikinci toplantısını bugün gerçekleştiriliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" altıncı toplantısına başkanlık ediyor.

"SÜRECİ EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAYACAĞIZ"
Toplantı öncesi açıklama yapan Kurtulmuş, "Komisyonun amacı toplumsal rızayı artırmaktır. Hepimizin ortak amacı Terörsüz Türkiye... Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız. 9 ayda büyük mesafe alındı." dedi.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİNE SÖZ VERİLECEK
Toplantıda, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 10 ilin baro başkanları konuşacak.

Hukukçular, sürece ilişkin görüşlerini aktaracak. Kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek.

Komisyonun 7'nci toplantısı ise yarın yapılacak. Perşembe günü yapılacak toplantıda ise önceki dönemlerde görev yapan Meclis Başkanları dinlenecek. 11 eski meclis başkanının sürece yönelik görüş ve önerileri alınacak.

Toplantıda, eski Meclis başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'un sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri dinlenecek.

