Gözler ASELSAN'da! Çelik Kubbe ile ilgili ne açıklanacak? Başkan Erdoğan teslim töreni için ASELSAN'da
Türkiye'nin teknoloji devi ASELSAN, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “Büyük gün 27 Ağustos” paylaşımıyla kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. Paylaşımın ardından gözler 27 Ağustos’a çevrildi. A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Çelik Kubbe’nin önemine vurgu yaparak, “Günümüz savaşlarında hava savunma sistemlerinin ne denli kritik olduğunu gördük. Türkiye, bu tehdidi dikkate alarak önemli bir adım attı ve kendi gök kubbesini inşa etti” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan teslim töreni için ASELSAN'a geldi.
Başkan Erdoğan, Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni için ASELSAN'a geldi.
Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ASELSAN, sosyal medya hesabı üzerinden "Büyük gün 27 Ağustos" paylaşımı yaptı. Bu mesaj, kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Türkiye'nin hava savunma sisteminde önemli bir yere sahip olacak Çelik Kubbe'nin detaylarından ve öneminden bahsetti.
"TÜRKİYE TEHDİTLERE KARŞI SAVUNMA HATTI OLUŞTURMAYI BAŞARDI"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Çelik Kubbe hakkında yaptığı değerlendirmede, "Çelik Kubbe, özellikle tehdidin uzaktan algılanıp tespit edilmesi ve buna göre uygun mühimmatın kullanılması kritik öneme sahiptir. Çelik Kubbe projesi kapsamında Türkiye, farklı menzillerde katmanlı hava savunma sistemlerine sahip olacak. Bu sayede Türkiye, tehditlere karşı çok yönlü ve esnek bir savunma hattı oluşturmayı başardı." dedi.
Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan rapora dikkat çeken Gökçe, "Hazırlanan raporda özellikle alçak irtifa hava savunma sistemlerinin önemi vurgulanmıştır. Bu sistemler, sadece konvansiyonel savaşlar için değil, aynı zamanda modern savaş senaryolarında da hayati bir rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
LOKAL KONUŞLANMA NASIL OLACAK?
Sistemlerin nasıl konuşlandırılması gerektiğini aktaran Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Hava savunma sistemlerinin yerleşimi büyük önem taşımaktadır. Sınır bölgelerinde erken teşhis amacıyla radarların stratejik noktalara konuşlandırılması gerekmektedir. Ayrıca, ekonomik ve siyasi merkezlerin yanı sıra Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TUSAŞ gibi kritik tesislerin korunması zorunludur. Bu tür stratejik noktaların güvenliği, ülkenin yönetim ve devamlılığı açısından hayati önem taşır." ifadelerini kullandı.
Uzun ömürlü savaşlarda hava savunmasının öneminden bahseden Doç. Dr. Gökçe şu değerlendirmeyi yaptı:
"İsrail-İran çatışması, hava savunma sistemlerinin savaşlardaki hayati önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu nedenle, uzun vadeli bir savunma stratejisi kapsamında Çelik Kubbe sistemlerinin mühimmat stoklarının yeterli seviyede tutulması büyük bir gerekliliktir.
Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, son olarak şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla üç tarafı denizlerle çevrili stratejik bir konumdadır. Bu durum, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin dengeli ve etkin şekilde güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle bölgedeki mevcut çatışmalar ve tehditler göz önüne alındığında, hava savunma ve hava taarruz kabiliyetlerinin modern savaş taktikleri ve gelişmiş teknolojilerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, hava savunma sanayimizde yürütülen Çelik Kubbe projesi büyük bir önem taşımaktadır."
"TÜRKİYE SAVUNMA İHRACATINDA 7.2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"
Çelik Kubbe'nin gelişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Zafer Şahin, projenin Türkiye'nin toprak bütünlüğünün korunmasında kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Şahin, "Savunma sanayimiz açısından oldukça iyi bir noktadayız. Tarihimizin bu döneminde, çeşitli zorluklara ve engellere rağmen ihtiyaç duyduğumuz ürünleri üretme kabiliyetine ulaştık. Eğer bu aşamaya gelmemiş olsaydık, bugün Çelik Kubbe'den söz edemezdik. Karşılaştığımız tüm ambargolara rağmen kendi Çelik Kubbemizi üretme kapasitesine erişmemiz, hem büyük bir başarı hem de toprak bütünlüğümüzü koruma açısından kritik bir aşamadır" dedi.
Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının şu anda 7.2 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Şahin, "Önümüzdeki dönemde bu rakamı 20-25 milyar dolara çıkarmamız mümkün görünüyor. Bu veriler, savunma sanayimizin ne denli başarılı ve hızlı ilerlediğinin önemli göstergeleridir. Böylece savunma sanayimiz, ülkemizin bağımsız hareket etme kabiliyetini de güçlendirmiştir" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk buluşmada tüm sırlarını masaya döken o 3 burç…
- Onlar denizlerin kabusu! Korku filminde rol alabilecek tuhaf deniz yaratıkları
- KANLI AY TUTULMASI TARİHİ 2025 | Kanlı ay tutulması ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Türkiye'den görülebilecek mi?
- Bu besinler bağırsaklarınızı kalkan gibi koruyor! İşte kansere karşı koruyucu 7 yüksek lifli besin
- Zeka testi: Zebralar arasındaki piyano nerede? 736 kişiden 34'ü bulabildi
- Kredilerde hesaplama değişti! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde faiz oranları ne oldu? İşte örnek hesaplama
- Böyle meslek olur mu demeyin: Olduğuna inanamayacağınız 5 tuhaf ama kazançlı iş
- Yastık altında birikimler artıyor! İslam Memiş'ten altın tahmini geldi: İşte 2025’in yatırım şampiyonu
- Bu hata pil ömrünü sessizce tüketiyor! İşte telefonu doğru şarj etmenin yolları
- ÖSYM duyurdu: 2025 TR-YÖS/2 başvuru süresi uzatıldı! TR-YÖS nedir, son başvuru tarihi ne zaman?
- ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da yeni sezon tarihi açıklandı! Esra Erol’da ne zaman başlıyor?
- Benfica-FB rövanş maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe nasıl tur atlar?