Gözler ASELSAN’da! Çelik Kubbe ile ilgili ne açıklanacak? Başkan Erdoğan teslim töreni için ASELSAN’da

Başkan Erdoğan, Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni için ASELSAN'a geldi.

ASELSAN, sosyal medya hesabından 27 ağustosu işaret ederek bir paylaşım yaptı (Ekran görüntüsü)

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ASELSAN, sosyal medya hesabı üzerinden "Büyük gün 27 Ağustos" paylaşımı yaptı. Bu mesaj, kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Türkiye'nin hava savunma sisteminde önemli bir yere sahip olacak Çelik Kubbe'nin detaylarından ve öneminden bahsetti.

"TÜRKİYE TEHDİTLERE KARŞI SAVUNMA HATTI OLUŞTURMAYI BAŞARDI"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Çelik Kubbe hakkında yaptığı değerlendirmede, "Çelik Kubbe, özellikle tehdidin uzaktan algılanıp tespit edilmesi ve buna göre uygun mühimmatın kullanılması kritik öneme sahiptir. Çelik Kubbe projesi kapsamında Türkiye, farklı menzillerde katmanlı hava savunma sistemlerine sahip olacak. Bu sayede Türkiye, tehditlere karşı çok yönlü ve esnek bir savunma hattı oluşturmayı başardı." dedi.

Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan rapora dikkat çeken Gökçe, "Hazırlanan raporda özellikle alçak irtifa hava savunma sistemlerinin önemi vurgulanmıştır. Bu sistemler, sadece konvansiyonel savaşlar için değil, aynı zamanda modern savaş senaryolarında da hayati bir rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.