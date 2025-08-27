Dışişleri'nden Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki: İşlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır
İsrail Başbakanı Netanyahu, 1915 olaylarını sözde "Ermeni soykırımı" olarak niteledi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi. Bakanlık, "Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır." ifadelerine yer verdi. Netanyahu'ya bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan geldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu salı günü verdiği bir röportajda sözde Ermeni soykırımını tanıdığını açıkladı.
ABD'li bir podcast kanalına konuk olan Netanyahu, sunucunun İsrail'den sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabul etmesini beklediğine ilişkin sözlerine, "Ben az önce tanıdım, buyurun" diyerek karşılık verdi.
İsrail meclisi Knesset'in konuya ilişkin bir kararı bulunmuyor. Söz konusu iddiaların resmi olarak tanınması için İsrail'de meclisin onayı gerekiyor.
Netanyahu, "Sanırım tanıyoruz. Knesset'in bu konuda bir karar aldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE NETANYAHU'NUN 1915 OLAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMASINI KINAYARAK REDDETTİ
Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklaması, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir. Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır. Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz"
BİR TEPKİ DE AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ ALA'DAN
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan geldi.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının tarihi gerçekleri açıkça çarpıtan, siyasi hesaplarla dile getirilen mesnetsiz bir itham olduğunu belirtti.
Açıklamanın, Filistin'de işlenen ağır insanlık suçlarının ve soykırımın üzerini örtme çabasından başka bir anlam taşımadığını vurgulayan Ala, şunları kaydetti:
"Küresel vicdan önünde soykırım suçu işlemekle mahkum edilen ve kendi halkını dahi felakete sürükleyen Netanyahu'nun, tarihi istismar ederek ucuz bir propaganda dili kullanması, siyasi çaresizliğinin açık göstergesidir. Türkiye, tarihi meselelerin, siyasetin kirli hesaplarına alet edilmesine asla izin vermeyecektir. Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu beyanı en güçlü şekilde reddediyor, Filistin'de devam eden vahşetin hesabını yargı önünde verecek olanların, sahte tarihi söylemlerle kurtulamayacağını bir kez daha vurguluyoruz."
